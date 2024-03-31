По прогнозам, опубликованным в The Sunday Times, британская Консервативная партия может столкнуться с серьезным поражением на предстоящих выборах, потенциально получив менее 100 мест в парламенте.

Данный вывод основан на анализе опроса 15 тыс. британцев, имеющих право голоса. Согласно результатам опроса, консерваторы могут одержать победу лишь в 98 избирательных округах, не выиграв ни одного места в Шотландии и Уэльсе, в то время как лейбористы могут победить в 468 округах.

Лейбористская партия по прогнозам наберет 45% голосов, опередив консерваторов на 19%. Правая партия Найджела Фараджа получит 8,5% голосов, что немного меньше, чем у либеральных демократов с их 10,4%.

В опросе также учтены избиратели, которые пока не определились с выбором. Их около 15%, что меньше, чем в предыдущих опросах. Консерваторы надеются привлечь этих неопределившихся избирателей до дня голосования.

Опрос был проведен компанией Survation по заказу организации Best for Britain.

Ранее Риши Сунак заявил, что 2 мая в Великобритании пройдут выборы на местном уровне, включая выборы в органы местного самоуправления, выборы комиссаров полиции и криминальной полиции, а также мэров. В интервью телеканалу ITV он ясно указал, что парламентские выборы в этот день проводиться не будут, чем опроверг предположения о возможных досрочных выборах в мае.

Согласно информации от Bloomberg, сотрудники Сунака склоняются к идее проведения парламентских выборов осенью, хотя некоторые представители Консервативной партии рассматривают июль как альтернативную дату для голосования.

По данным СМИ, в правительстве Великобритании идут закулисные обсуждения среди некоторых министров о возможной замене Сунака на посту премьер-министра до проведения парламентских выборов.