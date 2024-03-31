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Нетаньяху передал полномочия соратнику
Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером перенесет операцию по лечению грыжи. Обязанности премьера будет исполнять министр юстиции
Нетаньяху передал полномочия соратнику
Биньямин Нетаньяху / Photo: Reuters
31 марта 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее воскресенье пройдет через операцию, связанную с лечением грыжи. Во время его отсутствия роль премьер-министра временно будет исполнять его заместитель, министр юстиции Ярив Левин, сообщила канцелярия премьер-министра.

Операция будет производиться под общей анестезией. Грыжа у Нетаньяху была выявлена в ходе планового медицинского осмотра.

В июле 2023 года Левин уже заменял Нетаньяху на посту премьера. Тогда его госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора. Согласно сообщениям издания Walla, тогда Нетаньяху потерял сознание в своем доме и получил ушиб головы. Он был осмотрен в больнице Шиба, расположенной в пригороде Тель-Авива.

Нетаньяху связывал инцидент с прогулкой на Галилейском море «без шляпы, без воды», а установка кардиостимулятора якобы потребовалась из-за звукового сигнала устройства для мониторинга сердечного ритма.

В октябре 2022 года Нетаньяху также столкнулся с медицинской проблемой во время молитвы в синагоге, после чего его госпитализировали, но уже на следующий день он был выписан и вернулся к своим обязанностям.

Биньямину Нетаньяху 74 года. В конце декабря 2022-го он возглавил израильское правительство в третий раз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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