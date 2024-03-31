Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, в ходе которых стороны обсудили ряд ключевых вопросов, включая двусторонние отношения Турции и Ирана, а также продолжающиеся израильские нападения на территорию Палестину. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган выразил свою позицию по поводу необходимости усиленной работы по скорейшему выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе и подчеркнул важность согласованных действий ФАТХ и ХАМАС в этом процессе.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул необходимость объединения усилий для противодействия попыткам Израиля расширить напряженность в регионе, указывая на важность региональной стабильности и безопасности.