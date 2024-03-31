В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также глобальные и региональные вопросы.
Президент Эрдоган выразил благодарность Мирзиееву за поздравления с успешно проведенными местными выборами в Турции.
Президент Узбекистана отметил демократическую зрелость страны.
Ранее в Турции завершилось голосование на муниципальных выборах. На закрытых участках начался подсчет бюллетеней.
31 марта в Турции проходят выборы глав муниципалитетов, по результатам которых будут определены представители местной власти на следующие пять лет.
На 206 845 избирательных участках свои голоса отдадут 61 441 882 избирателя. В выборах участвуют 34 политические партии.
В день голосования в стране действуют особые меры: продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 до 24:00, развлекательные центры закрыты.
Турецкие СМИ воздерживаются от публикации любых новостей, прогнозов или комментариев, связанных с ходом голосования, до официального закрытия участков.