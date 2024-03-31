В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, а также глобальные и региональные вопросы.

Президент Эрдоган выразил благодарность Мирзиееву за поздравления с успешно проведенными местными выборами в Турции.

Президент Узбекистана отметил демократическую зрелость страны.

Ранее в Турции завершилось голосование на муниципальных выборах. На закрытых участках начался подсчет бюллетеней.

31 марта в Турции проходят выборы глав муниципалитетов, по результатам которых будут определены представители местной власти на следующие пять лет.

На 206 845 избирательных участках свои голоса отдадут 61 441 882 избирателя. В выборах участвуют 34 политические партии.

В день голосования в стране действуют особые меры: продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 до 24:00, развлекательные центры закрыты.

Турецкие СМИ воздерживаются от публикации любых новостей, прогнозов или комментариев, связанных с ходом голосования, до официального закрытия участков.