Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Центральными темами беседы стали вопросы двусторонних отношений между Турцией и Нидерландами, а также обсуждение кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО.

Президент Эрдоган обозначил ожидания Турции от будущего генсека, подчеркнув важность служения безопасности и интересам всех членов альянса, а также необходимости борьбы с терроризмом и укрепления единства. Глава государства донес до внимания собеседника, что следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС.

Президент Эрдоган также заявил в ходе разговора, что в свете этих принципов Турция примет свое решение на основе стратегического разума и справедливости.