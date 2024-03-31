ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил НАТО с Рютте
В ходе телефонного разговора между президентом Турции и премьер-министром Нидерландов были затронуты двусторонние отношения и кандидатура на пост генерального секретаря НАТО
Президент Эрдоган обсудил НАТО с Рютте
Марк Рютте и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
31 марта 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Центральными темами беседы стали вопросы двусторонних отношений между Турцией и Нидерландами, а также обсуждение кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО.

Президент Эрдоган обозначил ожидания Турции от будущего генсека, подчеркнув важность служения безопасности и интересам всех членов альянса, а также необходимости борьбы с терроризмом и укрепления единства. Глава государства донес до внимания собеседника, что следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС.

Президент Эрдоган также заявил в ходе разговора, что в свете этих принципов Турция примет свое решение на основе стратегического разума и справедливости.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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