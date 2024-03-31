ТУРЦИЯ
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Президент Жапаров выразил поддержку государственному курсу Турции
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам прошедших в Турции муниципальных выборов
Президент Жапаров выразил поддержку государственному курсу Турции
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Photo: AA
31 марта 2024 г.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и обсудили ход реализации уже достигнутых договоренностей.

Президент Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов в Турции. Президент Турции в свою очередь выразил благодарность Жапарову за поздравления.

Президент Кыргызстана отметил, что «народ Турции еще раз выразил свою поддержку государственному курсу на пути к процветанию страны».

Садыр Жапаров подчеркнул готовность продолжить диалог по важным направлениям двустороннего взаимодействия и отметил, что кыргызская сторона ожидает турецкого лидера с государственным визитом в Кыргызстан.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в ответственной государственной деятельности, а турецкому народу мирного неба и процветания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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