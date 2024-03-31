Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и обсудили ход реализации уже достигнутых договоренностей.

Президент Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов в Турции. Президент Турции в свою очередь выразил благодарность Жапарову за поздравления.

Президент Кыргызстана отметил, что «народ Турции еще раз выразил свою поддержку государственному курсу на пути к процветанию страны».

Садыр Жапаров подчеркнул готовность продолжить диалог по важным направлениям двустороннего взаимодействия и отметил, что кыргызская сторона ожидает турецкого лидера с государственным визитом в Кыргызстан.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в ответственной государственной деятельности, а турецкому народу мирного неба и процветания.