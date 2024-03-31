ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль использует помощь США для убийства палестинцев
США обеспокоены тем, что Израиль может использовать американские разведданные для нанесения ударов по Газе
Израиль использует помощь США для убийства палестинцев
Разведданные США для Израиля приводят к жертвам в Газе / Photo: Reuters
31 марта 2024 г.

The Wall Street Journal сообщает о возрастающей обеспокоенности Вашингтона относительно того, что Израиль может использовать американские разведывательные данные для нанесения ударов по Газе, жертвой которых может стать мирное население.

Это беспокойство возникло после того, как в ответ на операцию ХАМАС 7 октября США и Израиль усилили обмен разведданными в соответствии с секретным меморандумом.

Источники газеты подчеркнули опасения США по поводу недостаточного уровня независимой проверки, которая бы гарантировала, что американские разведданные не используются для операций, влекущих за собой гибель гражданских и разрушение инфраструктуры.

Источники подчеркивают, что информация, предоставляемая Вашингтоном Израилю, не предназначена для непосредственного использования в военных целях. В качестве примера указываются видеотрансляции с беспилотников, осуществляющих наблюдение за сектором Газа в реальном времени.

По словам представителя Белого дома, целью обмена данными с Израилем является помощь в освобождении заложников, взятых ХАМАС 7 октября, а также наблюдение за их активностью в приграничных районах сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны утвердили планы операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС, никакое давление нас не остановит», — заявил израильский премьер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us