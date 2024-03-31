The Wall Street Journal сообщает о возрастающей обеспокоенности Вашингтона относительно того, что Израиль может использовать американские разведывательные данные для нанесения ударов по Газе, жертвой которых может стать мирное население.

Это беспокойство возникло после того, как в ответ на операцию ХАМАС 7 октября США и Израиль усилили обмен разведданными в соответствии с секретным меморандумом.

Источники газеты подчеркнули опасения США по поводу недостаточного уровня независимой проверки, которая бы гарантировала, что американские разведданные не используются для операций, влекущих за собой гибель гражданских и разрушение инфраструктуры.

Источники подчеркивают, что информация, предоставляемая Вашингтоном Израилю, не предназначена для непосредственного использования в военных целях. В качестве примера указываются видеотрансляции с беспилотников, осуществляющих наблюдение за сектором Газа в реальном времени.

По словам представителя Белого дома, целью обмена данными с Израилем является помощь в освобождении заложников, взятых ХАМАС 7 октября, а также наблюдение за их активностью в приграничных районах сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны утвердили планы операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС, никакое давление нас не остановит», — заявил израильский премьер.