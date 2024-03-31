Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении после местных выборов 31 марта назвал этот день «переломным моментом» для Турции, отметив значительные достижения демократии в стране и подчеркнув важность предстоящего периода для национального развития.

«Дорогие соотечественники, уважаемые жители Анкары, драгоценные братья и сестры, приветствую вас с самыми искренними чувствами, любовью и уважением», — с таких слов начал свое выступление глава государства, выразив благодарность за поддержку и преданность населения.

В ходе обращения к гражданам из штаб-квартиры Партии справедливости и развития Эрдоган подчеркнул важность демократии и национальной воли, отметив, что «выборы — это критические дни для демократий». Президент выразил благодарность за самоотверженный труд избирательных комиссий, безопасность, обеспеченную силами безопасности, и подчеркнул, что турецкая демократия еще раз доказала свою зрелость.

Президент подчеркнул, что, несмотря на вызовы, стоящие перед страной, включая экономические трудности и угрозы безопасности, Турция продолжит свой путь к стабильности и процветанию. Эрдоган выразил решимость продолжать борьбу с терроризмом, заявив: «Благодаря успешным операциям мы загнали в угол сепаратистскую террористическую организацию и обязательно нанесем ей смертельный удар».

Эрдоган также обратил внимание на мирный и уважительный характер выборов, несмотря на попытки давления в некоторых регионах страны. Он подчеркнул, что «мы, как и прежде, будем избегать споров с народом и действий вопреки воле нации». Президент обещал продолжить работу над улучшением благосостояния, безопасности и осуществлением надежд на будущее каждого из 85 млн жителей Турции, а также усилить международную роль страны.

В заключение своего выступления Эрдоган заявил о важности ближайших четырех лет для страны и призвал к эффективному их использованию, избегая потерь времени на непродуктивные дискуссии. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении демократии и восстановлении доверия там, где это необходимо, подчеркнув, что «мы продолжим демонстрировать наше превосходство через политику достижений и служения народу».