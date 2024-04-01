Председатель Комитета по разведке Палаты представителей США республиканец Майк Тернер выразил мнение, что вопрос оказания помощи Украине станет ключевым после возвращения Конгресса с праздничных каникул.

«Спикер Майк Джонсон сделал очень четкие заявления, что, когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня после того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство», — сказал Тернер в интервью CBS News.

Тернер выразил уверенность в том, что законопроект о помощи Украине получит значительную поддержку в Конгрессе, что позволит в итоге направить его на подписание президенту Джо Байдену.

«Я думаю, что в целом мы получим пакет, который будет согласован с Сенатом и Белым домом, чтобы иметь законопроект, который сможет подписать президент», — отметил Тернер.

В контексте российских атак на украинскую инфраструктуру Белый дом призвал Палату представителей ускорить процесс одобрения помощи, которая позволила бы Украине укрепить свою противовоздушную оборону. Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к Конгрессу с призывом активизировать процесс выделения дополнительного финансирования, подчеркнув его важность для успеха Украины на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил готовность снять блокировку на решение о предоставлении помощи Украине. Однако он предложил внести значительные изменения: инициатива должна исходить непосредственно от Палаты представителей, а помощь должна быть оформлена в форме кредита или ленд-лиза.