Бывший руководитель российского отделения Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, на федеральном телевидении заявил, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли быть имплантированы чипы.

«Исполнителям отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, были чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком», — сказал Овчинский.

Кроме того, в своей речи Овчинский обвинил Запад в причастности к нападению на концертный зал и упомянул Илона Маска.

«К примеру, эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей… Ясно, что это хорошо организованный террористический акт на уровне западных спецслужб. Только у них есть такие средства воздействия на людей», — добавил генерал-майор.

В январе Илон Маск объявил, что его компания Neuralink впервые успешно имплантировала беспроводной чип в мозг человека.

Целью вживленного чипа является установление прямой связи между мозгом и компьютером. Эта технология предназначена для помощи в лечении физических и психических расстройств.

Компания Маска является не единственной, кто работает в этой области. Множество других фирм также проводят подобные исследования, и некоторые из них уже достигли значительных успехов.

В мае прошлого года Neuralink получила от американских властей лицензию на проведение клинических испытаний на людях. Данные испытания планируется проводить в течение шести лет.