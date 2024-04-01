Индийская оппозиция продемонстрировала единство, выразив протест против ареста оппозиционера и главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

Оппозиционеры обвиняют премьер-министра Нарендру Моди и его партию BJP в попытках манипулировать исходом голосования и в преследовании оппозиции, особенно в налоговой сфере.

Рахул Ганди, лидер Индийского национального Конгресса, обвинил Моди в попытке сфальсифицировать выборы.

«Нарендра Моди пытается сделать выборы договорными», — заявил Ганди на митинге в Нью-Дели, в то время как толпа скандировала «Позор!».

Арвинд Кеджривал, известный своей критикой в адрес Нарендры Моди и активной борьбой против коррупции, был задержан 21 марта. Его обвиняют в коррупции, связанной с выдачей лицензий на торговлю алкоголем. Это произошло незадолго до начала общенациональных выборов, на которых Моди будет бороться за свой третий премьерский срок.

Партия Кеджривала «Аам Аадми» считает арест политически мотивированным действием.

В ответ на обвинения оппозиции Моди утверждает, что его правительство ведет борьбу с коррупцией.

«Крупные коррупционеры находятся за решеткой, и даже Верховный суд не выпускает их на свободу», — заявил он в воскресенье на митинге в штате Уттар-Прадеш.

Оппозиция выразила обеспокоенность по поводу того, что, помимо арестов и обысков, осуществляемых индийским Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями, соперники Моди столкнулись с давлением в виде значительных налоговых требований и замораживания части своих банковских счетов. Оппозиция называет это «налоговым терроризмом».

Критики правительства, включая представителей оппозиции, обвиняют премьер-министра Нарендру Моди и его партию BJP в использовании правоохранительных и налоговых органов как инструментов политической борьбы против оппонентов.

В ответ на эти обвинения партия BJP заявляет, что все предпринимаемые действия законны и обвинения в политически мотивированном преследовании необоснованны.