Российские военно-воздушные силы 31 марта нанесли массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, отчиталось Министерство обороны РФ. Военные использовали «высокоточное дальнобойное оружие воздушного базирования» и беспилотные летательные аппараты, уточнили в ведомстве.

«В результате удара была нарушена работа оборонных предприятий, занимающихся производством и ремонтом вооружения, техники и боеприпасов», — утверждают в Минобороны.

Украинские ВВС заявили, что сбили 9 из 11 беспилотников типа «Шахед», запущенных Россией, а также 9 из 14 крылатых ракет. Украина также сообщила, что в результате российского удара погибли по меньшей мере два человека. Один — в результате удара крылатой ракеты по инфраструктуре в Львовской области, а другой — в Харькове, где снаряд попал в автозаправочную станцию.

Губернатор Львова Максим Козицкий сообщил, что «под завалами все еще могут быть люди». По его словам, пожарные потушили пламя, вспыхнувшее в административном здании, поврежденном в результате ударов.

В последние дни Россия усилила свои атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. 30 марта украинская энергетическая компания «Центрэнерго» сообщила, что Змиевская теплоэлектростанция, одна из крупнейших в Харьковском регионе, была полностью разрушена в результате российских обстрелов. Более 700 тыс. человек остались без электричества после первого удара по станции 22 марта.

Национальный энергетический оператор «Укрэнерго» сообщил, что 31 марта Россия нанесла удары по высоковольтным объектам на юге, вызвав аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. В результате атаки сотни тысяч людей остались без электричества.

В пасхальном воскресном обращении к украинцам в социальных сетях президент страны Владимир Зеленский сказал: «Нет ночи или дня, когда российский террор не пытается сломать нашу жизнь. Но мы защищаемся, мы терпим, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить смерть. Жизнь может победить».

Также Украина нанесла удары по Белгородской области РФ. «Деревня Дунайка Грайворонского городского округа подверглась украинскому обстрелу. К большому горю, погибла мирная жительница», — сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.