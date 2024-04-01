Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Правительство Израиля отказывается иметь дело с агентством, ссылаясь на неподтвержденные заявления о связях некоторых сотрудников агентства с ХАМАС или «Исламским джихадом».

Как пишет газета Guardian, глава Генштаба Израиля Герци Халеви передал обращение генсеку ООН Антониу Гутерришу, предлагая расформировать БАПОР. Вместо него Тель-Авив предлагает создать новую структуру, которая будет заниматься масштабными поставками продовольствия в сектор Газа.

Предложение было представлено в конце прошлой недели, отмечает издание. При этом в переговорах не участвовало само агентство.

Израиль настаивает на том, что он готов разрешить поставки большого количества помощи в сектор Газа. При этом вину за ограничения Тель-Авив переложил на ООН: якобы организации не хватает мощностей для провоза большего количества гуманитарных продуктов.

По израильскому плану, от 300 до 400 сотрудников БАПОР будут переведены либо в другое агентство ООН, например, Всемирную продовольственную программу, либо в новую организацию, специально созданную для распределения продовольственной помощи в секторе Газа. На более поздних этапах может быть переведено больше сотрудников БАПОР, также в ведение новой структуры будут переданы активы агентства.

Неясно, кто будет руководить любым новым агентством в рамках этой схемы и кто будет обеспечивать безопасность его поставок. БАПОР оказывает поддержку палестинцам с 1950 года, это крупнейшая гуманитарная организация в регионе.

Некоторые официальные лица ООН назвали израильский план попыткой свалить вину на ООН, «якобы она не желает сотрудничать для борьбы с голодом в Газе». Однако главная вина за текущий гуманитарный кризис в эксклаве лежит именно на Израиле, уточняют в ООН.

Тель-Авив ввел тотальную блокаду Газы, запретив ввоз воды, медикаментов, продуктов питания и топлива. На прошлой неделе Международный суд, рассматривающий обвинения Израиля в геноциде, обязал Тель-Авив принять «все необходимые меры», чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа «при полном сотрудничестве с ООН».