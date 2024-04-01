Десятки тысяч израильтян 31 марта собрались у здания израильского кнессета в Иерусалиме на крупнейший антиправительственный протест с момента начала израильского вторжения в сектор Газа.

Демонстранты требовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно заключить соглашение о прекращении огня, освободить израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, и провести досрочные выборы. Во главе протеста шли члены семей заложников.

Демонстрации охватили все города Израиля, включая Хайфу и Тель-Авив. Иерусалимский протест стал крупнейшим с начала войны в Газе.

Толпа растянулась на несколько кварталов вокруг правительственных зданий в Иерусалиме. Организаторы демонстрации пообещали продолжить шествия в течение нескольких дней. При этом демонстранты заявили, что готовы спать в палатках в городе, чтобы устроить бессрочный протест у кнессета.

«Спустя шесть месяцев кажется, что правительство понимает: Биби Нетаньяху — препятствие», — заявила агентству Associated Press участница демонстрации Эйнав Мозес. «Как будто он на самом деле не хочет их (заложников) возвращать, что они потерпели неудачу в этой миссии», — подчеркнула участница протеста.

Лидер оппозиции Яир Лапид также принял участие в демонстрации и резко раскритиковал Нетаньяху. По словам политика, премьер нанес больше вреда, чем пользы Израилю. Кроме того, политик утверждает, что Нетаньяху вредит отношениям Израиля с США и оставляет заложников на произвол судьбы. Премьер-министр делал «все для политики, ничего для страны», подчеркнул Лапид.

Нетаньяху в своем выступлении по национальному телевидению заявил, что понимает боль семей. Однако он отметил: проведение новых выборов парализует Израиль на шесть-восемь месяцев и остановит переговоры о заложниках. Нетаньяху также повторил свое обещание о военном наступлении на Рафах, город на юге сектора Газа, где укрываются более 1,3 млн человек. «Нет победы без входа в Рафах», — сказал Нетаньяху, добавив, что давление США его не остановит.