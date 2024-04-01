Армения не намерена вступать в НАТО, такого вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Мы уже сотрудничаем с НАТО, участвуем в миротворческих миссиях в Афганистане, увеличиваем свое присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если вы имеете в виду намерение вступить в НАТО, то нет. Этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня Армении», — уточнил министр.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает невозможным вступление страны в НАТО. В 2023 году Армения приняла участие в военных учениях НАТО. При этом глава МИД назвал главными партнерами для укрепления демократических институтов США и Евросоюз.

По словам министра, Ереван настроен углублять экономические и политические связи с западными странами.

Мирзоян отметил: ориентирование на Запад — это не кардинальное изменение курса. По его оценке, Ереван пытается обеспечить собственную безопасность и развитие на основе демократических принципов при помощи западных партнеров. Мирзоян подчеркнул, что в отношениях Армении и РФ остаются проблемы.

Несмотря на тесные экономические связи, большой товарооборот, а также сотрудничество в разных областях и взаимодействие в сфере безопасности, Москва и Ереван имеют разные взгляды. «Проще говоря, стороны не говорят на одном языке», — уточнил министр.

Политик отметил: Ереван имеет «обоснованные ожидания», что обязательства России и Армении по территориальной целостности будут зафиксированы в письменном виде. Заявления министра звучат на фоне ухудшающихся отношений с Москвой.

В марте Армения приостановила участие в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) — пророссийском военном альянсе. Также власти страны потребовали прекратить деятельность российских пограничников в аэропорту Звартноц, а с 31 марта большая часть армянских банков перестала принимать карты российской платежной системы «Мир».