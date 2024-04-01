ПОЛИТИКА
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Палестина стабилизируется. Израиль трясет
Состоялась инаугурация нового правительства Палестины под председательством Мухаммеда Мустафы
Палестина стабилизируется. Израиль трясет
Махмуд Аббас и Мухаммед Мустафа / Photo: Reuters
1 апреля 2024 г.

Новое палестинское правительство, возглавляемое Мухаммедом Мустафой, официально приступило к своим обязанностям после торжественной церемонии принесения присяги.

Церемония состоялась в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации, при участии президента Махмуда Аббаса, сообщает информационное агентство WAFA.

Президент Аббас подчеркнул, что кабинет состоит из технократов и будет работать на благо всех территорий, включая Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа.

Среди основных задач нового правительства — оказание гуманитарной помощи жителям Газы, начало реконструкции территории, а также забота о перемещенных лицах.

Бывшее палестинское правительство под руководством Мухаммеда Штайе решило уйти в отставку на фоне сложившейся напряженной ситуации в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

Отставка также была вызвана возросшим давлением на президента Махмуда Аббаса относительно необходимости реформ в палестинской администрации и создания эффективной политической системы для будущего государства после урегулирования конфликта в Газе.

Одновременно в Иерусалиме прошел масштабный митинг, собравший свыше 100 тыс. человек. Протестующие выразили свое недовольство тем, что Биньямин Нетаньяху все еще остается у власти и что в стране не были проведены выборы спустя шесть месяцев после операции ХАМАС. С наступлением вечера участники акции установили более ста палаток возле здания Кнессета.

По сообщениям местных СМИ, данный митинг стал самым массовым в Иерусалиме с начала войны в Палестине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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