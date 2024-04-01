Не прошло и полгода

Совбез ООН почти спустя полгода после начала войны принял резолюцию о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Документ подготовили непостоянные члены Совета Безопасности: Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. В этот раз удалось протолкнуть резолюцию благодаря тому, что США после внесения некоторых поправок воздержались накладывать на нее вето, как раньше. Такое решение шокировало израильские власти.

Премьер-министр Биньямин Нетаньху дал понять, что намерен довести до конца операцию в Рафахе, а также отменил визит израильской делегации в Вашингтон, в которую должны были войти доверенное лицо премьера, ответственное за контакты с Вашингтоном, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. На их визите настаивал Байден.

Однако теперь в канцелярии Нетаньяху пояснили, что Вашингтон «отошел от своей последовательной позиции в Совбезе ООН».

Все больше политиков в США разочарованы Израилем

Часть сотрудников Госдепа и Белого дома еще в конце прошлого года стали выражать недовольство политикой, проводимой американскими властями в отношении Израиля. В частности, в том, что касается нарушения международного права со стороны Тель-Авива. Например, некоторые в знак протеста с позицией США в отношении палестинско-израильского кризиса увольнялись из внешнеполитического ведомства.

Среди них сотрудница Аннель Шелин, отвечавшая за вопросы демократии и соблюдения прав человека на Ближнем Востоке. Она публично ушла в отставку, продемонстрировав свое неодобрение поддержки администрацией президента США Джо Байдена боевых действий Израиля в секторе Газа.

Свыше 70 бывших американских чиновников, дипломатов и военных офицеров также призвали Байдена предупредить Израиль «о серьезных последствиях» в случае, если Тель-Авив откажет палестинцам в гражданских правах.

Так называемый Squad («Отряд»), группа конгрессменов под руководством Александрии Окасио-Кортес, постоянно обрушивается с резкой критикой на Израиль, обвиняя его в военных преступлениях и требуя от американского президента немедленных переговоров.

Схожую позицию занимает единственная американка палестинского происхождения в конгрессе, демократка Рашида Тлаиб, которая также резко критикует Вашингтон за поддержку Тель-Авива, сравнивая американскую помощь Израилю с «финансированием для поддержки правительства апартеида».

Лидеры американских мусульман призвали отказать президенту Джозефу Байдену на предстоящих выборах, в частности, в колеблющихся и таких ключевых для демократов штатах, как Иллинойс и Мичиган.

Недавно Pew Research Center провел опрос общественного мнения, согласно которому 36% выступают за предоставление военной помощи Израилю, в то время как 34% — против, при этом 50% респондентов поддерживают предоставление гуманитарной помощи Газе.

Одновременно с этим 50% опрошенных считают, что Тель-Авив в своих действиях в секторе Газа «зашел слишком далеко», рейтинг одобрения действий американского лидера упал до 31%. В целом израильскую агрессию в Газе не поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет — их 67%, демократы, женщины, а также афроамериканцы, коренные американцы и другие расовые меньшинства.

В один голос

На фоне этого американский лидер Джозеф Байден ужесточил риторику в отношении Израиля, пригрозил «красными линиями» в случае проведения операции в Рафахе, а также потребовал от израильских властей дать письменные гарантии, что вооружение, которое они получают от США, будет применяться только в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как заявил по итогам визита в Тель-Авив госсекретарь США Энтони Блинкен, «военная операция в Рафахе рискует еще больше изолировать Израиль во всем мире и поставить под угрозу его долгосрочную безопасность и репутацию».

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение ждут возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который ранее называл себя самым произраильским президентом Соединенных Штатов в истории, и надеются на его безоговорочную поддержку.

Тем временем сам 45-й американский лидер впервые с начала войны Израиля в секторе Газа призвал прекратить военную операцию и, хоть и в несколько завуалированной форме, но все же осудил действия Тель-Авива.

Таким образом теперь Дональд Трамп все больше разделяет позицию Джозефа Байдена, в то время как Нетаньяху ожидал от бывшего президента-республиканца поддержки. С этой целью ивритоязычное издание «Исраэль Хайом», которое считается близким к партии «Ликуд» и лично к Нетаньяху, обратилось к Трампу за интервью. Однако комментарий получился вовсе не таким, каким его скорее всего хотели видеть сторонники израильского лидера.

Трамп призвал Израиль «закончить свою войну», отметив, что еврейское государство стремительно теряет международную поддержку и «создает очень плохую картину для мира.

Какой именно смысл бывший президент США вкладывал в слова об окончании войны: шла ли речь о необходимости заключения перемирия или же подразумевалась полная оккупация осажденного эксклава, Трамп уточнять не стал.

Помимо этого экс-глава государства раскритиковал «большую ошибку», которую совершил Израиль. По мнению Трампа, речь идет не о неизбирательной бомбардировке жилых кварталов и не о гуманитарной блокаде осажденной Газы, а о публикации медиаматериалов, создающих «очень плохую картину для мира».

Видимо, в «Исраэль Хайом» были так шокированы ответами 45-го американского лидера, что решили их несколько подредактировать. Как потом выяснилось, опубликованное на сайте издания интервью не совпало с печатным текстом.

Вот это поворот

Риторика Трампа сильно изменилась за последний месяц, ведь еще в начале марта он утверждал, что «демократы очень плохи для Израиля» и обвинял нынешнего американского лидера в том, что тот «под давлением пропалестинских протестующих бросил еврейское государство».

А теперь фактически отказал Нетаньяху в поддержке в самый критический момент, когда Вашингтон переходит от уговоров Тель-Авива к мерам воздействия. Пока, конечно, маловероятно, что Вашингтон даст добро на введение антиизраильских санкций за нарушение резолюции ООН.

Однако очевиден явный кризис в отношениях между союзниками, также явно меняется отношение к премьер-министру Нетаньяху и в других западных странах. Как намекнул главе правительства Израиля генсек ООН Антониу Гуттериш, Нетаньяху находится в одиночестве, поскольку, по словам главы Организации Объединенных Наций, в Европе и Америке хотят окончания боевых действий.