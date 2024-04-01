«Явка на выборах мэров метрополий составила 78,11%», — заявил председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер. В выборах, состоявшихся 31 марта, участвовали 34 политические партии. На 207 848 избирательных участках отдали свои голоса 61 441 882 избирателя.

Предварительные результаты показывают, что процент обработанных бюллетеней достиг 99,99% на выборах мэров метрополий. 99,95% протоколов было обработано на выборах мэров городов, явка составила 78,7%. В выборах в городской совет участие приняли 78,7% граждан, в областной совет — 80,7%.

Согласно предварительным данным, Республиканская народная партия одержала победу в 35 муниципалитетах, Партия справедливости и развития — в 24, Партия народного равенства и демократии — в 10, Партия националистического движения — в 8, Партия нового благоденствия — в 2, а Партия великого единства и «Хорошая партия» — в 1 муниципалитете каждая.

На уровне метрополий Республиканская народная партия одержала победу в 14 городах, Партия справедливости и развития — в 12, Партия народного равенства и демократии — в 3, а Партия нового благоденствия — в 1 городе.

На выборах мэров региональных центров Партия справедливости и развития лидирует с 324 районами, за ней следует Республиканская народная партия — 322, и далее распределение выглядит так: Партия националистического движения — 110, Партия народного равенства и демократии — 54, Партия нового благоденствия — 37, «Хорошая партия» — 23, Партия великого единства – 12, независимые кандидаты — 9. Другие партии получили менее 10 побед каждая.

На выборах мэров поселков Партия справедливости и развития заняла лидирующую позицию — 154 поселка. За ней следуют Партия националистического движения — 90 поселков и Республиканская народная партия — 55.

Выборы прошли в спокойной атмосфере, за исключением некоторых единичных инцидентов, отметил Йенер. По завершении избирательного процесса окончательные результаты будут опубликованы на сайте Высшей избирательной комиссии.