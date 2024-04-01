Министры иностранных дел Франции и Китая встретились в Пекине в честь 60-летия установления дипломатических отношений. После встречи со своим китайским коллегой Ван И глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил: Китай может сыграть «ключевую роль» в переговорах о мире в Украине. «Мы убеждены, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами. У европейцев не будет безопасности, если не будет мира в соответствии с международным правом», — отметил Сежурне.

Китай, по его словам, может помочь установить канал связи между Москвой и Киевом. Многие западные страны просят Китай играть более активную роль в разрешении конфликта. Франция также хочет, чтобы Китай «послал очень четкие сигналы России» по поводу войны в Украине, заявил Сежурне.

Ранее в марте китайский посланник Ли Хуэй посетил Россию, Украину, а также страны ЕС, чтобы донести китайское видение урегулирования конфликта. При этом дипломат отметил, что невозможно вести переговоры о примирении Москвы и Киева без участия Россия.

В январе Украина предложила провести в Швейцарии мирный саммит по украинской «формуле мира‎»‎, согласившись пригласить российских делегатов, но только на второй раунд саммита. При этом Париж одновременно продолжает давить на Пекин из-за его отношений с Москвой, которые только углубились после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

КНР стала крупнейшим покупателем российской сырой нефти, Россия по экспорту нефти в Китай в июне 2023 года опередила Саудовскую Аравию. Европейский союз стремится дистанцироваться от чрезмерной зависимости от Китая, в частности, в сфере микрочипов и электромобилей. Глава МИД Франции отметил, что некоторые политики в США стремятся отделить Европу от Китая и изолировать КНР. Однако, подчеркнул Сежурне, Париж не рассматривает такой вариант, поскольку это не отвечает французским интересам.

Вместо этого Европе необходимо «экономическое перебалансирование», чтобы торговля с Китаем была «здоровой и устойчивой». «Отделиться от Китая невозможно, а отделение от Китая — это самый большой риск», — сказал китайский министр Ван И. — «Китай — это возможность, а не риск для Европы. Обе стороны остаются партнерами, а не соперниками». В мае китайский президент Си Цзиньпин должен посетить Францию и Италию.

В этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между Пекином и Парижем.