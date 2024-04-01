Государственные агентства Китая запустили кампанию по дискредитации тайваньского руководства. В частности, СМИ продвигают тезис, что президент Тайваня Цай Инвэнь планирует бежать на самолете в США в случае начала войны с Китаем.

Также издания стали массово сообщать, что Цай якобы выдала своим доверенным лицам VIP-пропуска для эвакуации. Эти неподтвержденные слухи о подготовке Цай к побегу с целью избежать опасности начали распространяться с 2021 года, однако пика достигли именно сейчас, сообщает Информационно-исследовательский центр (IORG).

Анализ центра показал, что история о якобы планируемом бегстве Цай начала появляться в СМИ, контролируемых Коммунистической партией Китая (КПК). После этого сообщение начали тиражировать и другие издания.

Тайвань неоднократно опровергал сообщения китайских изданий, подчеркивая, что они ложные. При этом правительство не обнародовало свои планы относительно эвакуации руководства в случае конфликта. Министерство обороны Тайваня сообщило в отчете парламенту от 7 марта, что Пекин использовал государственные СМИ и «местных коллаборационистов» для распространения нарративов, которые ослабят доверие к правительству.

При этом заявления о якобы планируемом бегстве руководства Тайваня совпадают по времени с военными учениями Тайбэя. IORG обнаружил более 400 историй, изображающих военные учения, включая ежегодные учения «Хань Гуан», как репетиции бегства руководства Тайваня. IORG считает это скоординированной попыткой Пекина подорвать позиции правящей тайваньской Демократической прогрессивной партии (ДПП).

Несмотря на попытки Китая повлиять на общественное мнение, 13 января 2024 года президентом был избран кандидат от ДПП Лай Цзиндэ, хотя партия и потеряла свое парламентское большинство. Лай будет приведен к присяге 20 мая.

Пекин давно пытается заставить демократически управляемый Тайвань принять претензии Китая и присоединиться к КНР. Руководство КПК рассматривает Цай и Лая как сепаратистов. Китай изобразил поддержку кандидатов от ДПП как голосование за войну, поскольку ранее Лай отказался принять позицию Пекина о том, что Тайвань — это часть «единого Китая».

Лай настаивал на протяжении всей кампании, что он не стремится изменить статус-кво, при котором Тайвань пользуется фактической независимостью, но имеет очень ограниченное официальное дипломатическое признание.

Пекин настаивает на окончательном «воссоединении» с Тайванем, которым КПК никогда не управляла, с «единым Китаем». При этом КНР не исключает военные методы для достижения этой цели.