Китайские покупатели внесли еще больший раскол в напряженный торговый спор между Непалом и Индией из-за масштабных подделок чая сорта дарджилинг. Изначально чай этого типа производился только в индийской провинции Дарджилинг на севере Индии. Однако теперь непальские производители начали переупаковывать свой более дешевый чай, выдавая его за дарджилинг.

Чай этого сорта считается «шампанским» в мире элитных чаев, поэтому стоимость оригинального дарджилинга намного выше, чем у конкурентов. Непальцы же научились имитировать упаковки индийских чаев, при этом продавая дарджилинг на мировом рынке по сильно заниженным ценам.

Это вызвало протесты у индийских фермеров, которые не могут конкурировать с более дешевыми аналогами, наводнившими рынок.

Торговая война обострилась еще и из-за кризиса на чайных плантациях: из-за засух последних лет и неурожаев в 2023 году чайные плантации провинции Дарджилинг произвели 6180 тонн чая этого сорта, что на 11 % меньше, чем в предыдущем году.

В спор между Катманду и Нью-Дели неожиданно вмешался Китай. Китайские покупатели стали массово покупать непальский поддельный дарджилинг.

Чайная индустрия Непала и Индии была тесно связана на протяжении шести десятилетий. Индия — крупнейший производитель черного чая в мире с годовым объемом производства 1,3 млн тонн. Она также получает большую часть чайной продукции Непала: в 2023 году 90% непальского чая было экспортировано в Индию, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и ОЭСР.

«Традиционно листья непальского чая собирали в Непале, а затем обрабатывали в Индии, где уже были фабрики и оборудование», — сказал Джойдип Пхукан, секретарь Чайной исследовательской ассоциации. Однако экономический ландшафт изменился, поскольку китайские покупатели поддержали растущую индустрию Непала.

Теперь Катманду переводит свой экспорт на Китай, что еще больше угрожает чайной индустрии Индии. «‎‎Китай играет решающую роль в обеспечении чайной индустрии в Непале оборудованием. Вместе с оборудованием производители чая в Непале обучаются делать чай в китайском стиле», — отметил Пхукан.

С тех пор как в 2022 году была вновь открыта граница КНР и Непала и расширилась беспошлинная торговля, Непал резко нарастил продажи чая в Китай. По данным Министерства торговли республики, в 2023 году Непал продал в два раза больше чая Китаю — 15,7 тонн по сравнению с 7,3 тоннами в 2019–2020 годах.

Поддержка Китаем непальских производителей может создать долгосрочные проблемы для индийских производителей дарджилинга. Массовое производство непальского чая крупными фабриками может еще больше угрожать эксклюзивному положению дарджилинга и привести к еще большим протестам фермеров в Индии.