Иранское правительство информировало Россию о потенциальной угрозе крупной террористической операции на ее территории за несколько дней до атаки в «Крокус Сити Холле». С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники. Информация якобы была получена после допросов лиц, арестованных за террористические акты в Иране.

«Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России», — сообщил собеседник агентства. Однако подробности о цели и времени операции были неизвестны.

Согласно информации, полученной от членов ДАЕШ в ходе допросов, некоторые члены группировки уже находились в России для подготовки масштабной операции. «Иранские власти выполнили свой долг предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов», — добавил представитель спецслужб.

На вопрос журналиста Reuters о предупреждении Ирана представитель Кремля Дмитрий Песков ответил: «Нет, мне ничего об этом не известно».

Помимо Ирана, США также предоставили России предупреждения о возможных террористических атаках в Москве. Посольство США даже распространили информацию о потенциальной угрозе в местах большого скопления людей за две недели до событий в концертном зале.

После теракта ФСБ подтвердила получение таких сведений, однако в ведомстве указали на отсутствие конкретики и подтверждения информации.

До теракта президент РФ Владимир Путин охарактеризовал предупреждения США как «провокационные заявления», направленные на дестабилизацию общества.