В селе Байкент Алматинской области Казахстана произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям страны 30 марта.

В настоящее время вода уходит по основному руслу реки Жармухамет и далее впадает в пруды, где открыты все шлюзы.

«Вода сбрасывается в транзитном режиме. Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов», — указано в сообщении.

На месте ЧП работают спасатели, а также аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Село Байкент расположено в 40 км от Алматы и насчитывает около 7 тыс. жителей. Ширина прорыва в плотине оценивается в 4-5 метров, при этом водохранилище заполнено на 60% от своего объема, составляющего 700 тыс. кубометров.

По данным акимата Алматинской области, непосредственной угрозы затопления для близлежащих населенных пунктов нет.

Службы гражданской защиты Казахстана активно работают над ликвидацией последствий паводков, проводя аварийно-спасательные операции по всей стране. В пяти областях — Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской и Костанайской в пунктах временного размещения находятся 6034 человека, включая 2386 детей, которые были эвакуированы из опасных зон.

Для спасения животных, в безопасные районы было перемещено 10 684 голов сельскохозяйственных животных. Информация МЧС также указывает на то, что вода была откачана из 309 частных жилых домов и 759 приусадебных участков. Тем не менее затоплению уже подверглись 1257 домов и 400 дворовых территорий.