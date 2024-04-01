Министерство внутренних дел России завершило разработку и направило в правительство РФ проект закона, направленного на ужесточение государственного контроля в области миграции. О завершении работы над документом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«29 марта 2024 года Министерство внутренних дел РФ внесло в правительство РФ проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ», который предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан», — написала представитель МВД в Telegram-канале.

Ирина Волк объяснила, что новый закон предусматривает введение биометрической идентификации для иностранцев при въезде в Россию, сокращает максимальный срок их пребывания до 90 дней в течение года (ранее было 90 дней за полгода), и предполагает создание цифрового профиля иностранца.

Кроме того, новый закон предполагает введение контролируемого режима пребывания для некоторых категорий иностранных граждан. Будет усилен контроль в отношении работодателей, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов. Введен запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказывать нарушителям миграционного законодательства какие-либо услуги.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве участились случаи нарушения прав мигрантов из стран Центральной Азии. В России наблюдается усиление проверок иностранцев, многие из которых, по мнению юристов, проводятся с нарушением законодательства. Иностранные граждане зачастую доставляются в полицейские участки группами, где их могут удерживать на протяжении нескольких часов.

Ранее правозащитники сообщали, что только за первые дни после нападения на концертный зал за помощью обратились тысячи мигрантов, которые столкнулись с проверками со стороны российских силовиков.