Федеральная служба безопасности России сообщила об установлении связи между боевиками, задержанными в Дагестане, которые готовили террористические акты, и нападением на концертный зал в Москве.

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В ФСБ сообщили, что в минувшее воскресенье была пресечена деятельность «четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей».

По данным спецслужбы, боевики проводили разведывательные действия, изготовили взрывное устройство и приобрели огнестрельное оружие.

«Сразу после совершения теракта они намеревались выехать за пределы России», — добавили в ЦОС.

Ранее в рамках контртеррористических мероприятий в Махачкале и Каспийске были арестованы трое подозреваемых в планировании терактов, у которых обнаружили оружие и взрывные устройства.

«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство», - отмечалось в сообщении информцентра Национального антитеррористического комитета (НАК).

НАК сообщил, что среди гражданских лиц и сотрудников органов правопорядка жертв и потерь не зафиксировано. В настоящее время продолжается выполнение всех необходимых оперативно-розыскных работ и следственных процедур.