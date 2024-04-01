ПОЛИТИКА
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Президент Палестины принял присягу нового Кабинета министров
Новое правительство Палестины во главе с Мохаммадом Мустафой принесло присягу и вступило в должность в присутствии президента Махмуда Аббаса. На первом заседании подчеркнули, что юрисдикция правительства распространяется не только на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, но и на сектор Газа. #trtнарусском #палестина #израиль #правительство #западныйберег #газа #секторгаза #иордан #востояныйиерусалим #палестинцы #рамаллах #кабмин #махмудаббас #trtrussian
ваопрло / Others
1 апреля 2024 г.
Истории
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