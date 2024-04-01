1 апреля Комитет национальной безопасности Казахстана объявил о задержании лица, подозреваемого в подготовке террористического акта.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства и «иные вещественные доказательства», указывающие на его подготовку к совершению преступления.

«Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство», — отметили в комитете, подчеркнув серьезность угрозы.

Задержание произошло на фоне роста активности сторонников ДАЕШ в России и Центральной Азии.

Ранее Министерство труда Кыргызстана сообщило о попытках вербовки граждан Кыргызстана через социальные сети для совершения терактов в России. Министерство призвало граждан не поддаваться на провокации.