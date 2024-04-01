ТУРЦИЯ
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Турция осуждает действия Израиля в больнице «Аль-Шифа»
МИД Турции заявил, что действия Израиля в крупнейшей больнице сектора Газа являются «намеренным и систематическим» стремлением к уничтожению палестинского народа
Турция осуждает действия Израиля в больнице «Аль-Шифа»
Министерство иностранных дел / Фото: МИД Турции / Others
1 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резкой критикой в адрес Израиля после появления фото- и видеоматериалов из больницы «Аль-Шифа» в Газе. МИД указал на разрушения больницы как на доказательство «намеренных и систематических» действий по уничтожению палестинского народа.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «преступления, совершенные израильскими властями за последние шесть месяцев, заняли свое место среди самых великих варварств в истории человечества».

В официальном заявлении подчеркивается, что «каждый, кто совершил эти преступления, будет привлечен к суду», а те, кто закрывал на них глаза, «станут черным пятном в истории».

Турция призывает международное сообщество вмешаться, чтобы «остановить Израиль, который игнорирует совесть человечества и право, нанося ущерб глобальному миру и стабильности».

Министерство также подчеркнуло важность «незамедлительного принятия необходимых мер для обеспечения исполнения последней резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и предварительных мер, объявленных Международным Судом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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