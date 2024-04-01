Палестинская администрация стремится к тому, чтобы в этом месяце Совет Безопасности ООН принял решение о ее принятии в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций. По словам палестинского представителя в ООН Рияда Мансура, данный шаг может столкнуться с препятствием в виде вето со стороны Соединенных Штатов, стратегического союзника Израиля.

Мансур выразил надежду на то, что Совет Безопасности рассмотрит заявку Палестины, поданную еще в 2011 году, на заседании по Ближнему Востоку 18 апреля.

Мальта, председательствующая в Совете Безопасности в апреле, через своего представителя Ванессу Фрейзер сообщила, что пока не получала официального запроса от палестинской стороны. Между тем мировое сообщество призывает к прекращению огня в Газе и возобновлению усилий по урегулированию конфликта на основе принципа двух государств.

Для того чтобы заявка Палестины была одобрена, необходимо сначала получить поддержку Совета Безопасности ООН, где США имеют право вето, а затем и двух третей голосов Генеральной Ассамблеи ООН. Процесс рассмотрения заявки в 2011 году не привел к единому мнению, в результате чего голосование так и не состоялось. Палестина впоследствии обратилась к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой о статусе государства-наблюдателя, который был ей предоставлен в 2012 году.