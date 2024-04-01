Служба безопасности Украины в понедельник сообщила, что главный редактор российского телеканала Russia Today стала фигурантом уголовного дела в Украине. Она подозревается в совершении ряда правонарушений, включая преступления, связанные с «геноцидом».

«Среди новых задокументированных преступлений фигурантки публичные призывы к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины», — утверждается в заявлении СБУ.

В заявлении говорится также, что Маргарита Симоньян обвиняется по статьям «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостью Украины», «Пропаганда войны» и «Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины».

«Поскольку преступница скрывается от правосудия на территории Российской Федерации, принимаются исчерпывающие меры по привлечению ее к ответственности», - говорится далее в сообщении СБУ.

Отметив, что в марте прошлого года Симоньян уже было вручено уведомление о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины, в ведомстве добавили, что новое расследование проводилось под процессуальным руководством Генпрокуратуры страны.

Комментируя это сообщение, Симоньян заявила в Telegram, что обвинения направлены на то, чтобы лишить ее возможности выезжать за границу и «заранее придумать себе оправдание, если они меня все-таки убьют».