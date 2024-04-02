Минобороны Азербайджана сообщило о возросшей военной активности Армении. По данным ведомства, армянские военнослужащие начали устанавливать артиллерийские комплексы и прочее тяжелое вооружение в пограничной зоне между двумя государствами.

2 апреля Минобороны республики сообщило, что накануне вечером в период с 22:00 до 22:10 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным. По данным ведомства, удар был направлен в районе Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

В свою очередь Минобороны Армении опровергло факт обстрела и отметило, что это ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на юго-западе пограничной зоны. В Баку отвергли обвинения.

Министерство обороны Азербайджана также отметило, что войска Армении на различных участках пограничной линии начали обустраивать «долговременные огневые позиции», а также возводить бетонные оборонительные сооружения. Кроме того, уточняет ведомство, ВС Армении размещают в приграничной зоне артиллерийские установки.

В Министерстве обороны Азербайджана подтвердили, что любой провокационный шаг, который может быть предпринят армянской стороной, «будет решительно пресечен».

«Еще раз заявляем, что вся ответственность за усиление напряженности и любую потенциальную провокацию полностью возлагается на Армению и ее покровителей», — подчеркивается в сообщении.

31 марта Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в переброске войск к граничной линии. Как сообщило ведомство, в различных секторах условной армяно-азербайджанской пограничной зоны фиксируется сосредоточение войск, бронированной техники, артиллерийских систем, а также других тяжелых боевых средств и интенсивная переброска военнослужащих. Армянская сторона отвергает эти утверждения.