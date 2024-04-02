«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ 1 апреля.

В официальном заявлении ведомства указано, что атака, которая привела к полному разрушению здания консульства, была осуществлена в густонаселенном районе, повышая тем самым опасность возникновения массовых жертв среди гражданского населения.

«Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — подчеркнули в российском МИД.

В понедельник по Дамаску был нанесен авиаудар, который привел к полному уничтожению здания иранского консульства в сирийской столице.

Представитель органов безопасности Ливана сообщил, что среди жертв оказался Мохаммад Реза Захеди, высокопоставленный командир Революционной армии Ирана. Кроме того, по информации иранского государственного телевидения, в результате удара погибли несколько иранских дипломатов.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля и самостоятельно определит форму и метод ответных действий для наказания агрессора. Эти заявления Канани были опубликованы в официальном телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.