В китайском Сиане, расположенном в провинции Шэньси, прошла церемония открытия секретариата механизма сотрудничества в рамках формата «Китай — Центральная Азия». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун, а также послы стран Центральной Азии, аккредитованные в Китае.

Ван И, министр иностранных дел КНР, в своем обращении отметил значимость и успехи сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в контексте четырехлетней работы механизма «Китай-Центральная Азия».

«Создание секретариата этого механизма знаменует собой претворение в жизнь консенсуса, достигнутого главами Китая и стран Центральной Азии, а также еще раз демонстрирует международному сообществу твердую решимость шести стран рука об руку стремиться к развитию и плечом к плечу стимулировать сотрудничество», — подчеркнул Ван И.

Основная цель новообразованного органа заключается в реализации положений «Сианьской декларации», которую подписали лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в 2023 году в рамках саммита «Китай — Центральная Азия» в Сиане. В ходе этого саммита было принято решение о создании секретариата данного механизма с расположением главного офиса в Сиане.

«Секретариат будет активно работать. Усиливать институциональное строительство, прилагать все усилия для реализации результатов саммита «Китай-Центральная Азия» и важных консенсусов глав государств. Продвигать сотрудничество в ключевых областях и содействовать непрерывному достижению новых результатов в китайско-центральноазиатском сотрудничестве», — заявил исполнительный директор секретариата У Инцинь.