Исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли совершил официальный визит в Баку, где провел серию встреч с ключевыми фигурами азербайджанского правительства и дипломатического корпуса.

В рамках визита Пейли встретился с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с главой дипломатической миссии США в Азербайджане Марком Либби и его израильским коллегой Джорджем Диком.

Пейли сообщил в соцсети X о проведении «эффективных дискуссий по поводу Ирана, применения санкций и региона» с азербайджанскими и израильскими представителями.

Пейли также подчеркнул важность обсуждения «дестабилизирующего поведения иранского режима в регионе» и выразил удовлетворение услышанным о «исторических и культурных связях между Израилем и Азербайджаном».