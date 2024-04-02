ПОЛИТИКА
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Спецпредставитель США по Ирану в Баку
Исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану провел встречи с высокопоставленными лицами Азербайджана
Спецпредставитель США по Ирану в Баку
Хикмет Гаджиев, Абрам Пейли и Марк Либби / Фото: страница спецпредставителя США по Ирану в X / Others
2 апреля 2024 г.

Исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли совершил официальный визит в Баку, где провел серию встреч с ключевыми фигурами азербайджанского правительства и дипломатического корпуса.

В рамках визита Пейли встретился с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с главой дипломатической миссии США в Азербайджане Марком Либби и его израильским коллегой Джорджем Диком.

Пейли сообщил в соцсети X о проведении «эффективных дискуссий по поводу Ирана, применения санкций и региона» с азербайджанскими и израильскими представителями.

Пейли также подчеркнул важность обсуждения «дестабилизирующего поведения иранского режима в регионе» и выразил удовлетворение услышанным о «исторических и культурных связях между Израилем и Азербайджаном».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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