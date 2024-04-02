Австрии нужно серьезно усилить свою безопасность, чтобы предотвратить российское вмешательство. Об этом 1 апреля заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он отметил, что это стало особенно очевидным на фоне ареста бывшего австрийского разведчика Эгисто Отта по обвинениям в шпионаже в пользу России.

Обвинения против Отта вызвали большой скандал в спецслужбах Австрии и побудили канцлера созвать заседание Национального совета безопасности страны. Отт отрицает свою вину.

«С одной стороны, эти обвинения должны рассматриваться судебной системой. С другой стороны, нужно произвести оценку и прояснение ситуации с безопасностью в республике‎»‎, — заявил Нехаммер. «‎‎Мы должны предотвратить угрозу для нашей страны со стороны сети российских шпионов, которые внедряются и используют политические партии и сети», — подчеркнул политик.

Венский уголовный суд 1 апреля утвердил 14-дневное продление содержания Отта под стражей по предъявленным ему обвинениям. Прокуратура Вены отказалась предоставлять подробности об обвинениях в шпионаже, но заявила, что они связаны со злоупотреблением полномочиями и были «‎‎вредоносны для Австрии‎»‎.

Австрийская ежедневная газета Der Standard отмечает, что Отту вменяется передача потенциально чувствительных данных с мобильных телефонов трех бывших высокопоставленных чиновников австрийского МВД российским властям в 2022 году. Издание отмечает, что Австрии помогли власти Великобритании, которые предоставили информацию о его пособничестве российским спецслужбам.

Лондон в прошлом году арестовал пять болгарских граждан, а в феврале — шестого, и обвинил их в участии в российской шпионской сети. По данным британской разведки, сеть сотрудничала с Яном Марсалеком, бывшим исполнительным директором Wirecard, немецкой компании по обработке платежей, которая обанкротилась в 2020 году. Отт и его сообщники, как пишет издание, передавали Марсалеку информацию о действиях Австрии. Сам Марсалек, как утверждает газета, имеет связи с российской разведкой по крайней мере с 2014 года.

Также сообщается, что Отт и его коллега якобы помогли Марсалеку тайно покинуть Австрию на частном самолете в 2020 году после краха Wirecard.