Семь волонтеров организации World Central Kitchen (WCK), включая граждан Австралии, Великобритании, Канады, США и Польши, были убиты в результате израильского авиаудара в центральной части сектора Газа 1 апреля.

Погибшие работали в команде звездного шеф-повара Хосе Андреса и готовили бесплатные обеды для жителей Газы. Работники передвигались по эксклаву на двух бронированных автомобилях с логотипом WCK.

Несмотря на координацию маршрута с израильскими военными, Израиль нанес удар по колонне, когда она покидала склад в Дэйр аль-Балахе после разгрузки более 100 тонн гуманитарных продовольственных грузов, доставленных в Газу морем. «‎Это не только атака против WCK, это атака на гуманитарные организации, которые приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях, когда пищу используют как оружие войны»‎, — заявила Эрин Гор, генеральный директор World Central Kitchen. — «‎‎Это непростительно»‎.

Израильские военные заявили, что проводят тщательное расследование инцидента на высшем уровне, чтобы понять обстоятельства произошедшего.

Хосе Андрес основал WCK в 2010 году, когда отправил первую группу поваров-волонтеров и продовольствие на Гаити после землетрясения. Повар выразил соболезнования семьям и близких погибших. «‎‎Израильское правительство должно остановить эту бессмысленную убийственную активность», — написал Андрес в социальных сетях. — «‎Оно должно перестать ограничивать гуманитарную помощь, прекратить убийство гражданских и работников гуманитарных организаций, и перестать использовать пищу как оружие. Не должно быть потерь невинных жизней»‎.

В сообщении ХАМАС говорится, что атака Израиля была направлена на запугивание работников международных гуманитарных агентств и удержание их от выполнения миссий.