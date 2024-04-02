ХАМАС осудил израильский удар по иранскому дипломатическому зданию в Дамаске. Движение назвало атаку «явным нарушением международного права», а также «посягательством на суверенитет как Сирии, так и Ирана».

1 апреля Иран заявил, что израильские ракеты ударили в здание иранской дипмиссии в Дамаске. Иранский посол в Дамаске Хоссейн Акбари заявил, что здание консульства, расположенное рядом с иранским посольством, «было атаковано шестью ракетами из израильских истребителей F-35».

Погибли семь человек, в том числе высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. Он стал самым высокопоставленным иранским военным, убитым с начала войны в Газе, а также самой большой потерей Ирана с момента гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Кадры последствий взрыва, опубликованные иранскими государственными СМИ, показали обширные разрушения, огонь и дым на месте происшествия. Акбари добавил, что два сирийских полицейских также получили ранения в результате атаки. По его словам, «впервые сионистский режим позволяет себе атаковать официальное здание посольства Исламской Республики Иран».

Вооруженные силы Израиля отказались публично прокомментировать удар. Представитель израильской армии Даниэль Хагари оспорил, что здание было консульством. «Это военное здание отрядов «Кудс», маскирующееся под гражданское здание в Дамаске», — подчеркнул израильский военный.

МИД Омана, Саудовской Аравии, а также России выразили «решительное осуждение и порицание» израильского удара по иранской дипмиссии в Дамаске. «Хезболла» также обвинила Израиль в осуществлении удара и предупредила, что за этим последует «наказание и месть». Глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян обвинил Израиль в атаке на иранское консульство в Дамаске, однако отметил причастность США к удару.

Комментарии высокопоставленного дипломата подчеркивают растущее напряжение между Тегераном и Вашингтоном. 2 апреля швейцарский поверенный в делах США в Тегеране был вызван в МИД Ирана для обсуждения инцидента.

«Были объяснены размеры террористической атаки и преступления израильского режима, и подчеркнута ответственность американского правительства», — уточнил министр. «Важное сообщение было передано американскому правительству как стороннику сионистского режима. США должны ответить», — подчеркнул глава МИД Ирана.