ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Удар по террористам в Ираке
В результате воздушной операции в районах Метина и Гара на севере Ирака были нейтрализованы шесть террористов PKK
Удар по террористам в Ираке
Фото: АА / Others
2 апреля 2024 г.

В ходе воздушной операции, проведенной в районах Метина и Гара на севере Ирака, были обнаружены и нейтрализованы шесть террористов из террористической организации PKK.

Министерство национальной обороны Турции заявило в социальных сетях, что борьба с терроризмом будет продолжаться «с решимостью и настойчивостью до нейтрализации последнего террориста в регионе».

В официальном сообщении подчеркивается роль Вооруженных сил Турции: «Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали шесть террористов PKK, обнаруженных в районах Метина и Гара на севере Ирака, в ходе проведенной воздушной операции».

После выборов 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря успешным операциям страны «сепаратистская террористическая организация была загнана в угол», и пообещал нанести ей «смертельный удар».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us