В ходе воздушной операции, проведенной в районах Метина и Гара на севере Ирака, были обнаружены и нейтрализованы шесть террористов из террористической организации PKK.

Министерство национальной обороны Турции заявило в социальных сетях, что борьба с терроризмом будет продолжаться «с решимостью и настойчивостью до нейтрализации последнего террориста в регионе».

В официальном сообщении подчеркивается роль Вооруженных сил Турции: «Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали шесть террористов PKK, обнаруженных в районах Метина и Гара на севере Ирака, в ходе проведенной воздушной операции».

После выборов 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря успешным операциям страны «сепаратистская террористическая организация была загнана в угол», и пообещал нанести ей «смертельный удар».