В ходе своего турне по Ближнему Востоку премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил журналистам о планах испанского правительства официально признать Палестинское государство к июлю. Об этом сообщают испанские СМИ.

Испанские издания El Pais и La Vanguardia, а также государственное информагентство EFE приводят слова Педро Санчеса, сделанные им в неофициальной обстановке перед журналистами в понедельник вечером. Заявления были сделаны в Аммане, столице Иордании.

В беседе с прессой премьер подчеркнул, что ожидает официального признания Палестинского государства Испанией до июля. Он также выразил мнение, что в Европейском Союзе скоро сформируется «критическая масса», способствующая тому, что другие страны-члены последуют примеру Испании в этом вопросе.

На встрече лидеров Европейского Союза 22 марта премьер Испании сообщил о договоренности с руководителями Ирландии, Мальты и Словении относительно начала процесса признания Палестины.

Санчес выразил ожидание, что признание палестинской государственности будет реализовано в течение текущего четырехлетнего срока работы парламента, начавшегося в прошлом году.

В свою очередь Израиль критически отреагировал на инициативу четырех стран заявив, что такой шаг будет служить «поощрением терроризма» и может снизить вероятность достижения мирного решения конфликта в Газе через переговоры.

Великобритания, США и другие страны Запада выразили публичную поддержку концепции создания Палестинского государства как способа урегулирования длительного конфликта.

В феврале министр иностранных дел Великобритании заявил, что его страна рассмотрит возможность официального признания Палестинского государства после установления прекращения огня в Газе, не ожидая итогов переговоров между Израилем и Палестиной по вопросу создания двух государств.