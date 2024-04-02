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Убийство лидера иракских туркмен
Лидер туркменского клана Баят Хусейн Аллош Баятлы принял мученическую смерть в Ираке в результате удара дрона в районе Кифри, недалеко от Сулеймании
Убийство лидера иракских туркмен
Хусейн Аллош Баятлы / Others
2 апреля 2024 г.

Лидер туркменского клана Баят Хусейн Аллош Баятлы стал жертвой атаки дрона в районе Кифри, расположенного рядом с иракским городом Сулеймания. Это нападение стало продолжением серии кровавых атак террористической организации PKK, действующей против туркмен в Керкуке и других регионах Ирака с 2003 года.

Похороны Баятлы прошли в Кифри с почестями, причем его гроб был обернут в «флаг мести». Баятлы был известен своим боевым духом и восхищением первым президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

Среди многих присутствовавших на похоронах был и председатель Фронта иракских туркмен Хасан Туран.

Фронт иракских туркмен решительно осудил убийство Баятлы и призвал к расследованию нападения и привлечению виновных к ответственности. В заявлении движения подчеркивается, что «это нападение, целящее прямо в туркмен, является опасным признаком нарушения безопасности и стабильности на фоне предстоящих выборов в парламент Курдской региональной администрации Ирака».

В заключении Фронт иракских туркмен подтвердил свою решимость продолжать защищать интересы туркменского народа и выразил соболезнования семье убитого и всему туркменскому народу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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