В утренние часы вторника в школе финского города Вантаа произошел инцидент со стрельбой. В результате происшествия три ребенка получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от финской полиции.

Согласно данным местных властей, стрельба случилась в школе Виертола, где обучается приблизительно 800 учеников с первого по девятый классы, а штат составляет около 90 сотрудников.

«Непосредственная опасность миновала», – заявил директор школы, отказавшись от дальнейших комментариев по поводу стрельбы.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, которому 13 лет. По информации от BBC, ранения получили трое 13-летних учеников.

В феврале пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в немецкой школе города Вупперталь, один подозреваемый был арестован.

В ноябре 2023, в одной из школ города Оффенбург, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии, была проведена крупномасштабная операция полиции в ответ на произошедшую стрельбу между учениками.

В январе в американском штате Айова был убит один подросток и еще пять человек получили ранения в результате стрельбы в школе Perry High School. Стрелок, 17-летний ученик той же школы, покончил с собой.

В декабре 14-летняя девушка устроила массовую стрельбу в брянской гимназии № 5 в России. Девушка успела сделать несколько выстрелов, после чего покончила с собой. Погибли два человека, включая саму стрелявшую.

После трагических событий в 1999 году в школе «Колумбайн» в штате Колорадо, где два старшеклассника совершили массовое убийство стал широко использоваться термин «скулшутинг» (school shooting — стрельба в учебном заведении). Данное событие привело к рождению целой субкультуры «колумбайн».