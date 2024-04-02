ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Стрельба в финской школе
В финском городе Вантаа во вторник утром произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
Стрельба в финской школе
В Финляндии произошла стрельба в школе / Photo: Reuters
2 апреля 2024 г.

В утренние часы вторника в школе финского города Вантаа произошел инцидент со стрельбой. В результате происшествия три ребенка получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от финской полиции.

Согласно данным местных властей, стрельба случилась в школе Виертола, где обучается приблизительно 800 учеников с первого по девятый классы, а штат составляет около 90 сотрудников.

«Непосредственная опасность миновала», – заявил директор школы, отказавшись от дальнейших комментариев по поводу стрельбы.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе, которому 13 лет. По информации от BBC, ранения получили трое 13-летних учеников.

В феврале пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в немецкой школе города Вупперталь, один подозреваемый был арестован.

В ноябре 2023, в одной из школ города Оффенбург, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии, была проведена крупномасштабная операция полиции в ответ на произошедшую стрельбу между учениками.

В январе в американском штате Айова был убит один подросток и еще пять человек получили ранения в результате стрельбы в школе Perry High School. Стрелок, 17-летний ученик той же школы, покончил с собой.

В декабре 14-летняя девушка устроила массовую стрельбу в брянской гимназии № 5 в России. Девушка успела сделать несколько выстрелов, после чего покончила с собой. Погибли два человека, включая саму стрелявшую.

После трагических событий в 1999 году в школе «Колумбайн» в штате Колорадо, где два старшеклассника совершили массовое убийство стал широко использоваться термин «скулшутинг» (school shooting — стрельба в учебном заведении). Данное событие привело к рождению целой субкультуры «колумбайн».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us