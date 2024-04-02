ПОЛИТИКА
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В результате израильской атаки по международной гуманитарной миссии погибли 7 человек
Из-за израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе погибли 7 волонтеров международной организации The World Central Kitchen (WCK). Из них 4 иностранцы и 3 палестинцы. Они привезли продуктовую помощь жителям северной части Газы. Все передвижения и маршруты благотворительной организации координировались с израильской армией. #Палестина #Газа #ДейрэльБалах #волонтеры #смерть #авиаудар #WCK
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2 апреля 2024 г.
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