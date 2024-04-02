Ведущие европейские прокуроры расследуют обвинения о коррупционных связях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer. Следователи подозревают фон дер Ляйен в превышении полномочий и конфликте интересов, а также ставят под вопрос единоличное решение главы Еврокомиссии закупать вакцины Pfizer на €20 млрд.

Расследование первоначально было открыто бельгийскими судебными органами в городе Льеж в начале 2023 года после уголовной жалобы, поданной местным лоббистом Фредериком Бальданом. Позднее к иску присоединились правительства Венгрии и Польши. Варшава позже отозвала свой иск.

Бальдан отмечает, что фон дер Ляйен и руководитель Pfizer Альберт Бурла договорились о сделке через мобильные сообщения.

Газета The New York Times первой узнала о том, что два лидера согласовывали условия сделки. Издание запустило параллельный иск против Еврокомиссии после того, как орган отказался раскрыть содержание сообщений по запросу на доступ к документам. Новость о том, что прокуратура взялась за дело, рискует повлечь дополнительный контроль за ролью главы Еврокомиссии в сделке с вакцинами.

Как пишет Politico, европейские прокуроры теоретически могут изъять телефоны и другой соответствующий материал из офисов Еврокомиссии. Это событие происходит в критический момент для главы ЕК, поскольку она заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок на этом посту.

Детали дела не разглашаются. Pfizer параллельно запустил иски против правительств Венгрии и Польши из-за пропущенных платежей за дозы вакцины после прекращения поставок.