Япония заявила, что отменит решение о приостановке финансирования агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), несмотря на давление со стороны Израиля. Тель-Авив в январе обвинил агентство в сотрудничестве с ХАМАС, однако так и не предоставил достоверные данные о причастности БАПОР к событиям 7 октября.

Япония, шестой по величине донор агентства, и 15 других стран приостановили примерно $450 миллионов финансирования после израильских обвинений. Однако теперь Токио намерен отменить это решение. Глава МИД Японии Йоко Камикава на прошлой неделе встретилась с главой БАПОР Филиппом Лаззарини.

Министр подчеркнула: роль агентства в решении кризиса в Газе «незаменима‎»‎, при этом она отметила необходимость лучше управлять рисками. «Япония снимет мораторий на свои финансовые взносы в БАПОР и окажет помощь, обеспечивая и подтверждая корректность использования японских средств‎»‎ — сказала Камикава.

По ее словам, Токио уже выделил агентству около $35 млн от изначального финансирования. Представитель МИД Японии позже уточнил, что Токио не может комментировать достоверность обвинений Израиля из-за продолжающегося расследования Управлением внутреннего надзора ООН. Австралия и Канада в марте также возобновили спонсирование БАПОР.

После израильских обвинений агентство начало собственное расследование и уволило некоторых сотрудников. Позже ведомство сообщило, что некоторые сотрудники сообщили о давлении со стороны израильских властей, которые вынудили их дать ложные показания о том, что персонал БАПОР якобы принимал участие в атаке 7 октября.