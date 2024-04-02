Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам выдвигать свои кандидатуры на избирательных мероприятиях любых уровней. Действующее законодательство запрещает им осуществлять контроль за избирательным процессом, однако запрета на выдвижение нет.
Инициатором законопроекта стал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что его партия выступает за отстранение граждан РФ, признанных иностранными агентами, от права избираться в государственные и региональные учреждения власти. Кроме того, партия планирует запретить назначение иноагентов на посты в учреждениях общественного управления, государственной и муниципальной служб.
Также Миронов предлагает отнять у иноагентов право быть участниками избирательных комиссий. «Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — объяснил свою точку зрения Миронов.
«Справедливороссы» также предлагают заставить граждан, выдвигающихся на избирательные посты и связанных с иноагентами, включать сведения о своих связях с ними во все предвыборные материалы и в официальные бюллетени по избирательным процедурам. Кроме того, партия предлагает обязать лица, аффилированные с иноагентами, предоставлять в информационных материалах информацию о прошлых судебных делах.
Инициатива партии появилась на фоне того, что некоторые иноагенты объявили о желании баллотироваться на выборах. Так, телеведущая Татьяна Лазарева в соцсетях обнародовала свои намерения участвовать в осенней кампании на пост в Мосгордуме. Она уточнила, что хочет таким образом проверить, действительно ли «статус иноагента никак не ущемляет права граждан, как утверждают».