Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам выдвигать свои кандидатуры на избирательных мероприятиях любых уровней. Действующее законодательство запрещает им осуществлять контроль за избирательным процессом, однако запрета на выдвижение нет.

Инициатором законопроекта стал глава партии «‎‎Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что его партия выступает за отстранение граждан РФ, признанных иностранными агентами, от права избираться в государственные и региональные учреждения власти. Кроме того, партия планирует запретить назначение иноагентов на посты в учреждениях общественного управления, государственной и муниципальной служб.

Также Миронов предлагает отнять у иноагентов право быть участниками избирательных комиссий. «Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — объяснил свою точку зрения Миронов.

«Справедливороссы‎»‎ также предлагают заставить граждан, выдвигающихся на избирательные посты и связанных с иноагентами, включать сведения о своих связях с ними во все предвыборные материалы и ­в официальные бюллетени по избирательным процедурам. Кроме того, партия предлагает обязать лица, аффилированные с иноагентами, предоставлять в информационных материалах информацию о прошлых судебных делах.

Инициатива партии появилась на фоне того, что некоторые иноагенты объявили о желании баллотироваться на выборах. Так, телеведущая Татьяна Лазарева в соцсетях обнародовала свои намерения участвовать в осенней кампании на пост в Мосгордуме. Она уточнила, что хочет таким образом проверить, действительно ли «‎‎статус иноагента никак не ущемляет права граждан, как утверждают‎»‎.