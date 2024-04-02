Администрация президента США Джо Байдена планирует нарастить поставки вооружений Израилю и выделить пакет помощи на сумму $18 млрд. Он будет включать 25 самолетов F-15 от компании Boeing, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Запрос Израиля на поставку истребителей находится на рассмотрении с января 2023 года, когда США получили официальный запрос. Эта продажа увеличит общее количество самолетов в арсенале Тель-Авива до 50 единиц.

Один из источников агентства сообщил, что администрация Байдена поддержала запрос Израиля. Спикер Палаты представителей от республиканцев Майкл Маккол также заявил, что поддержит поставки самолетов Тель-Авиву.

«Обсуждения между администрацией и Конгрессом по делу F-15 уже состоялись», — сообщили источники издания. Ускорение поставки самолетов было одним из основных запросов министра обороны Израиля Йоава Галанта, который посетил Вашингтон на прошлой неделе и провел переговоры с официальными лицами США, отмечает агентство.

Решение о поставках может еще сильнее ударить по репутации президента США Джо Байдена. Политик сталкивается с давлением со стороны иностранных партнеров, правозащитных групп и коллег-демократов в Конгрессе, которые требуют установить условия для поставок вооружения, чтобы ограничить наступление Израиля в секторе Газа.

Один из источников Reuters сообщил, что самое раннее время доставки самолетов — 2029 год, и это при условии, что официальное уведомление будет отправлено в Конгресс немедленно и будет тут же утверждено. Израиль стремится усилить свой и без того внушительный парк военных самолетов для продолжающейся борьбы с ХАМАС, а в перспективе и для боев с ливанской группировкой «Хезболла».

Закон США требует, чтобы Конгресс был уведомлен о крупных соглашениях о продаже иностранного военного оборудования. Кроме того, законодатели имеют право заблокировать такие продажи в связи с нарушениями прав человека или другими проблемами.

Вашингтон ежегодно предоставляет военную помощь Израилю в размере $3,8 млрд. Администрация Байдена сопротивляется любым призывам поставить условия для передачи оружия. Высокопоставленные официальные лица США не раз критиковали Израиль за большое количество жертв среди гражданского населения Газы, однако пока дело так и ограничилось словами.