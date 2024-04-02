Израиль нанес ракетный удар по посольству Ирана в Сирии

В результате ракетного удара Израиля по зданию посольства Ирана в Дамаске погибли по меньшей мере 11 человек, среди них иранский бригадный генерал Революционной гвардии Ирана Мохаммад Реза Захеди, который возглавлял элитные силы «Кудс» в Ливане и Сирии до 2016 года, и его заместитель Мохаммад-Хади Хаджи Рахими. #Иран #Сирия #авиаудар #посольство #Израиль #атака #погибшие #нападение #авиаудар