ПОЛИТИКА
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Израиль нанес ракетный удар по посольству Ирана в Сирии
В результате ракетного удара Израиля по зданию посольства Ирана в Дамаске погибли по меньшей мере 11 человек, среди них иранский бригадный генерал Революционной гвардии Ирана Мохаммад Реза Захеди, который возглавлял элитные силы «Кудс» в Ливане и Сирии до 2016 года, и его заместитель Мохаммад-Хади Хаджи Рахими. #Иран #Сирия #авиаудар #посольство #Израиль #атака #погибшие #нападение #авиаудар
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2 апреля 2024 г.
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