ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине объяснили перестановки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский реформирует правительство, чтобы организовать максимально эффективный аппарат, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк
В Украине объяснили перестановки Зеленского
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк / Photo: Reuters
2 апреля 2024 г.

В понедельник 1 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал кадровые перестановки в команде Зеленского в эфире телемарафона.

Подоляк подчеркнул, что кадровые изменения в Офисе президента Украины направлены на усиление процесса разработки различных стратегий, повышение уровня аналитической работы и ускорение отклика на динамично меняющуюся политическую обстановку, в частности на выборы в странах-партнерах, которые будут влиять на помощь Украине.

Кроме того, по словам советника, повышенное внимание к аналитике необходимо для оценки развития ситуации в России и эффективного реагирования на вызовы, связанные с текущей военной ситуацией.

«Нужно искать новые решения, которые будут более оптимальными для такого типа войны. Президент хочет иметь максимально эффективный и функциональный аппарат», — отметил Подоляк.

По словам советника, кроме перезагрузки военно-политического руководства Зеленский меняет и функциональную вертикаль, которая «непосредственно готовит для него материалы и отвечает за реализацию инициатив президента».

В конце марта Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Офисе президента Украины, уволив двух заместителей руководителя Офиса — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их места были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Кроме того, был уволен первый помощник президента Сергей Шефир, а также трое советников и двое уполномоченных президента.

По сообщениям СМИ, также рассматривалось увольнение заместителя руководителя Офиса президента Андрея Сибиги, который курирует дипломатическое направление.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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