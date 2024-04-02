ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция осудила удар Израиля по гумработникам
Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил Израиль за убийство гуманитарных работников и призвал привлечь Тель-Авив к ответственности
Турция осудила удар Израиля по гумработникам
Фото: Reuters / Others
2 апреля 2024 г.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун высказался по поводу авиаудара Израиля по сектору Газа, унесшего жизни семи волонтеров организации World Central Kitchen, среди которых были граждане Австралии, Великобритании, Канады, США и Польши.

«В то время как международное сообщество не смогло защитить мирных палестинцев, Израиль продолжает действия, равносильные геноциду, и грубо нарушает международное право», — написал Алтун в своей публикации в соцсети X.

Алтун осудил «жестокое нападение» на волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь в сектор Газа, и выразил соболезнования семьям погибших сотрудников World Central Kitchen от имени Турции.

Он подчеркнул, что Израиль должен прекратить нарушения прав человека и быть привлечен к ответственности за военные преступления.

«Доставка гуманитарной помощи в Газу имеет жизненно важное значение», — добавил Алтун, подчеркивая важность усилий гуманитарных работников в условиях, когда Израиль использует голод в качестве оружия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us