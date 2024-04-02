Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун высказался по поводу авиаудара Израиля по сектору Газа, унесшего жизни семи волонтеров организации World Central Kitchen, среди которых были граждане Австралии, Великобритании, Канады, США и Польши.

«В то время как международное сообщество не смогло защитить мирных палестинцев, Израиль продолжает действия, равносильные геноциду, и грубо нарушает международное право», — написал Алтун в своей публикации в соцсети X.

Алтун осудил «жестокое нападение» на волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь в сектор Газа, и выразил соболезнования семьям погибших сотрудников World Central Kitchen от имени Турции.

Он подчеркнул, что Израиль должен прекратить нарушения прав человека и быть привлечен к ответственности за военные преступления.

«Доставка гуманитарной помощи в Газу имеет жизненно важное значение», — добавил Алтун, подчеркивая важность усилий гуманитарных работников в условиях, когда Израиль использует голод в качестве оружия.