Во время своего визита в Гродно, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не стремится к войне, но при этом проводит подготовку к возможным военным действиям. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Белта».

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне». Не я это придумал. Это очень правильно сказано», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Беларуси осуществляется необходимая подготовка военных подразделений, а также происходит поставка разнообразных видов вооружений и военной техники для укрепления обороноспособности страны.

«Если оттуда [из недружественных стран] кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить — беда», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что его страна никому не угрожает.

«Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать», — заключил он.

Ранее Лукашенко уже заявлял о своей поддержке вторжения России в Украину.

«Я готов снова предоставить территорию Беларуси для наступления России. Я также готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, но только в случае, если хоть один солдат из Украины придет к нам убивать моих людей», — говорил президент Беларуси в феврале 2023 года.